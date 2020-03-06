Март 6th, 2020

Израиль запретил въезд гражданам еще пяти стран

Израиль расширил список стран, гражданам которых запрещен въезд из-за коронавируса.



«В связи с быстрым распространением коронавируса в Европе власти Израиля запретили въезд в страну туристам из Германии, Франции, Испании, Австрии и Швейцарии, которые предварительно не прошли в своих странах двухнедельный карантин», — сказано в сообщении, передает DW..



Ранее такое распоряжение было принято по туристам из Италии, Китая и Сингапура. На сегодняшний день в Израиле подтверждено 15 случаев заражения новым коронавирусом.



В правительстве Израиля отметили, что граждане Израиля и иностранцы, с израильским видом на жительство, по возвращении из этих государств 14 дней будут находиться на домашнем карантине.