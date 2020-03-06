Март 6th, 2020

Исследователи нашли связь между характером женщины и ее умом

Исследователи нашли связь между характером женщины и ее умом, при этом ум не прибавляет женщинам привлекательности в чертах характера. С умными женщинами жить сложнее, но интереснее.

Согласно исследованию австралийских учёных, женщины с невыносимым характером часто умнее, причём не только рационально, но и эмоционально.

По словам специалистов, у женщин с чертовщинкой в характере хорошая память, у них меньше предрассудков, они очень мотивированны и всегда достигают поставленных целей.

Сложные люди смотрят на мир более объективно и непредвзято, принимая решения, они больше полагаются на рациональный, а не на эмоциональный аспект.

Джо Форгас, ведущий автор исследования, говорит, что невыносимые женщины обычно более остро осознают, что происходит вокруг них, они анализируют не только своё поведение, но и то, как ведут себя окружающие.

Они замечают детали, которые многие упускают. Сложные люди чаще других разочаровываются, потому что постоянно нацелены на результат. Большинство из них перфекционисты до мозга костей.

Сентиментальные и романтичные люди чаще терпят неудачи, чем разочарованные циники. А всё потому, что они принимают решения на эмоциях и редко прислушиваются к доводам здравого рассудка.

«Позитивный юмор, по-видимому, способствует творчеству, гибкости и сотрудничеству, капризность активизирует более тщательный и избирательный образ мышления, заставляя человека уделять больше внимания внешнему миру», — говорит Форгас.