Март 6th, 2020

Исследователь пролил свет на странности гибели группы Дятлова

Загадка гибели девяти студентов в Уральских не перестает тревожить пытливые умы исследователей инцидента. За то время, кторое прошло с момента трагедии, было выдвинуто множество версий, объясняющих неординарное происшествие.

Эксперт Андрей Пшеничников считает, что туристы могли просто напросто потерять ориентацию заблудиться на перевале. Эту простую версию поисковики озвучили почти сразу же после обнаружения погибшей группы. Возможно, студенты решили не переходить через северо-восточной отрог горы Хохлачатль, а хотели обойти его снизу. Чтобы пройти этим маршрутом, им нужно было с перевала спуститься в распадок.

Из-за плохой видимости туристы, по-видимому, свернули не там, где нужно, и поднялись на склон горы, думая, что они пока еще идут под перевалом. Именно поэтому путешественники поставили палатку на горе. Сами они считали, что находятся под перевалом. Эта версия объясняет и странный выбор направления, куда побежали туристы. Ведь, покинув палатку, они пошли не к лабазу на юг, а в противоположную сторону.

Впрочем, исследовательсомневается, что все можно объяснить так просто. Ведь в группу входили опытные туристы. Они должны были почувствовать, что поднимаются в гору, и оценить примерное расстояние, которое прошли. Кроме того, погода позволяла увидеть вершину Хохлачатля и понять, вниз идут туристы или вверх.

Девять человек под руководством Игоря Дятлова погибли в горах Урала в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тайна их гибели до сих пор не разгадана.