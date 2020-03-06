Март 6th, 2020

Фильм «Довод» признали самым ожидаемым фильмом 2020 года

Сюжет картины держится в строжайшей тайне. Известно, что действие будет происходить в разных точках земного шара.

По данным портала Fandom, фильм Нолана признан самой ожидаемой премьерой 2020 года.

Кроме того, сюжет будет как-то связан с пространственно-временным континуумом. Возможно, часть событий будет развиваться в обратной временной последовательности. Роберт Паттинсон в одном из интервью сообщил, что сценарий настолько сумасшедший, что в один фильм умещается сразу три разных фильма. Что скрывается за этими словами, зрители узнают только после премьеры.

Кроме Паттинсона («Сумерки»), в «Доводе» снялись Джон Дэвид Вашингтон («Игроки», «Черный клановец»), Элизабет Дебики («Великий Гэтсби», «Агенты А.Н.К.Л.»), Димпл Кападия («Море любви», «На вираже любви»), Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пипец») и другие.

Места со второго по десятое в топе Fandom’а заняли фильмы: «Чудо-женщина 1984″, «Черная вдова», «Дюна», «Годзилла против Кинг-Конга», «Веном 2″, «Вечные», «007: Не время умирать», «Морбиус», «Форсаж 9″.

Премьера фильма «Довод» состоится 17 июля 2020 года. Для Кристофера Нолана это будет уже пятый фильм, показ которого стартует на третьей неделе июля.