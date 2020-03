Март 6th, 2020

Ева Мендес объяснила, почему не публикует совместные фото с Райаном Гослингом

Ева Мендес, которая в четверг отметила свой 46-й день рождения, и ее 39-летний возлюбленный Райан Гослинг вместе уже почти десять лет. Однако актриса никогда не публикует совместные с ним снимки в инстаграме. На днях звезда объяснила одному из фолловеров, почему она придерживается такой позиции.

Что касается Райана, я буду публиковать только воспоминания о вещах, связанных с творчеством, а не с личной жизнью (например, фотографии из фильмов, в которых мы снимались вместе, и тому подобное). Мой мужчина и мои дети — это личное. Это важно для меня, так что спасибо за понимание,

— объяснила Мендес.

Мендес и Гослинг познакомились на съемочной площадке картины 2013 года «Место под соснами» (The Place Beyond the Pines). Хотя актриса никогда не публиковала фотографии Гослинга в своем микроблоге, в июне прошлого года она поделилась видео из фильма, в котором ее героиня и герой Райана воспитывают ребенка. В реальной жизни звездная пара растит пятилетнюю дочь Эсмеральду (имя которой было вдохновлено персонажем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери») и трехлетнюю дочь Амаду.

Актриса также поблагодарила в посте фаната за комплимент (тот сказал, что звезда выглядит потрясающе) и в шутку отметила, что кадр был отретуширован. Далее Мендес объяснила, что она старается быть честной со своими фолловерами.

Ева Мендес

Я стараюсь подходить к постам в соцсетях ответственно и не публикую такие фото, чтобы другие женщины чувствовали себя плохо. Ведь инстаграм может ранить. В случае с этой картинкой на самом деле это был рекламный снимок, и он ретуширован. Я хочу, чтобы женщины знали, что мне потребовалось много времени, чтобы выглядеть таким образом. Я борюсь с собой, чтобы питаться правильно, и так далее. Мне очень нравится общаться с другими женщинами. Это так много значит для меня,

— добавила она.