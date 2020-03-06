Март 6th, 2020

Эксперты рассказали, как долго можно прожить без соли





Эксперты рассказали, как долго можно прожить без соли — как оказалось около 2-3 месяцев, затем начинаются необратимые процессы в организме из-за отсутствия натрия. Поэтому как минимум нужно употреблять продукты с содержанием натрия, если вы не солите еду, пишет Sun.

Соль провоцирует задержку воды в организме, а если ею злоупотреблять, можно столкнуться с гипертонией. Из-за употребления продукта возникает жажда, человек пьет еще больше жидкости, что ведет к отечности и скачкам давления.



Однако и полностью отказываться от нее нежелательно, иначе мышцы и кровообращение не будут работать должным образом. Обычно натрий можно найти в продуктах животного и растительного происхождения.



Не солить пищу эксперты советуют тем, кто пытается похудеть. Сперва еда будет казаться без такой “приправы” безвкусной, но эффект пройдет уже спустя пару недель.

Кроме того, излишек соли, наблюдается в колбасах, различных соусах, консервации и некоторых сортах сыра.