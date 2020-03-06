Дженифер Лопес разделась на пляже.

В сеть попали снимки ,где 50-и летняя Дженифер Лопес загорает на пляже.
Можно убедится ,что певица и актриса выглядит просто великолепно.Ее тело -идеально. А палец украшает довольно крупный бриллиант.
Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
“Никто не любит тенистые пляжи”, – прокомментировала ролик актриса.
На видео она продемонстрировала белый слитный купальник с пикантными вырезами. Образ Дженнифер дополнили плетеная шляпа, украшенная ракушками, и солнцезащитные очки в белой оправе.
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