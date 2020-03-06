 
 
Март 6th, 2020

Дженифер Лопес разделась на пляже.

джейлоВ сеть попали снимки ,где 50-и летняя Дженифер Лопес загорает на пляже.

Можно убедится ,что певица и актриса выглядит просто великолепно.Ее тело -идеально. А палец украшает довольно крупный бриллиант.

Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

“Никто не любит тенистые пляжи”, – прокомментировала ролик актриса.

На видео она продемонстрировала белый слитный купальник с пикантными вырезами. Образ Дженнифер дополнили плетеная шляпа, украшенная ракушками, и солнцезащитные очки в белой оправе.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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