Март 6th, 2020

Дженифер Лопес разделась на пляже.

В сеть попали снимки ,где 50-и летняя Дженифер Лопес загорает на пляже.

Можно убедится ,что певица и актриса выглядит просто великолепно.Ее тело -идеально. А палец украшает довольно крупный бриллиант.

Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

“Никто не любит тенистые пляжи”, – прокомментировала ролик актриса.

На видео она продемонстрировала белый слитный купальник с пикантными вырезами. Образ Дженнифер дополнили плетеная шляпа, украшенная ракушками, и солнцезащитные очки в белой оправе.