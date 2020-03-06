Март 6th, 2020

Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе, который практически несбиваем

Switchblade Noam Eshel / Defense-Update

Американская компания AeroVironment разработала увеличенную версию барражирующего боеприпаса Switchblade и приступила к ее испытаниям. Как пишет Flightglobal, улучшенный дрон-камикадзе способен нести больший по массе боезаряд на большее расстояние. Разработка боеприпаса ведется с 2019 года.

Базовая версия барражирующего боеприпаса Switchblade была разработана в начале 2010-х годов. Масса аппарата вместе с боезарядом составляет около 2,5 килограмма. После запуска беспилотник раскладывает крылья, включает электромотор и начинает трансляцию видео на пульт управления. Продолжительность полета аппарата составляет от 20 до 40 минут в зависимости от того, оснащен он боезарядом или нет.

Switchblade может совершать полеты на скорости до 60 километров в час под управлением оператора или самостоятельно по заранее намеченной программе. После подачи команды на подрыв оператор может отменить ее. В этом случае Switchblade возвращается на разведывательную позицию, ожидая новой команды на нанесение удара.

Технические подробности об усовершенствованной и увеличенной версии Switchblade разработчики пока не раскрывают. По заявлению AeroVirnment, разработку и испытания барражирующего боеприпаса планируется завершить в текущем году. Также до конца года компания рассчитывает получить первые экспортные заказы на усовершенствованный Switchblade.

В середине прошлого года AeroVironment и Kratos Unmanned Aerial Systems занялись совместной разработкой технологии, которая позволит крупным беспилотникам запускать множество небольших тактических аппаратов. Новая разработка в перспективе позволит военным вести масштабную разведку без захода в контролируемую противником зону.

Разработчики предполагают, что беспилотник-носитель, способный развивать большую скорость и выполнять полеты на большое расстояние, будет у цели выпускать множество небольших беспилотников, которые и будут вести разведку. При этом сам носитель будет играть роль ретранслятора сигналов — через него будут передаваться сигналы управления стае беспилотников и информационная выдача от тактических дронов.