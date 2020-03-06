Март 6th, 2020

Американские ученые рассказали,как избежать слабоумия в старости.

Как сообщило популярное медицинское издание, ученые из университета Стоуни-Брук нашли способ сохранить ум в старости: оказалось, что достаточно просто снизить количество потребляемых углеводов.

Исследователи оценили работу мозга при двух диетах – низкоуглеводной (кето-диета) и стандартной. И если основным «топливом» обычной диеты была глюкоза, то кето-диета базировалась на кетонах — продуктах, образующихся после расщепления жировых запасов и выступающих в качестве альтернативы глюкозе.

Исходя из результатов исследования, благодаря кетонам первые признаки увядания мозговой активности проявились только в 47 лет, а максимально быстрое старение началось лишь в 60.

Интересно, что даже у молодежи кето-диета активизировала работу мозга.