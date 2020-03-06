Март 6th, 2020

Американские ученые назвали продукт, который полезен для печени

Печень — очень важный орган, и для того, чтобы она была здоровой, важно следить за своим рационом. Так, исследователи из Аграрного исследовательского института США назвали продукты для здоровья печени, в частности, людям, страдающим жировой болезнью органа, они рекомендуют употреблять в пищу свежие овощи. По словам ученых, в большинстве овощей содержится индинол, способен оказывать положительное влияние на печень. Это вещество в большом количестве присутствует во всех видах капусты.

Также ученые выяснили, что ежедневно употребляя в пищу белокочанную, цветную или брюссельскую капусту можно вылечить жировую болезнь печени. Специалисты отмечают, что жировая болезнь образуется из-за насыщенного рацион. Накопление жира — это реакция органа на токсические воздействия и патологическое состояние организма. Например, у пациентов с ожирением данная патология встречается в 10 раз чаще, чем у людей с нормальным весом.

Отметим, здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Стоит помнить, что несмотря на способность печени самовосстанавливаться после отравлений, инфекций, травм и т.д., этому органу можно сильно навредить не только алкоголем или сигаретами. Большое количество вредной пищи, которую мы в зимнее время едим чаще, а также наш привычный образ жизни негативно влияет на печень.