Март 6th, 2020

Афроамериканец станет новым Капитаном Америкой

Актер Энтони Маки подтвердил, что его герой Сэм Уилсон станет Капитаном Америкой в фильме «Сокол и Зимний солдат».

Об этом актер рассказал на премьере нового сезона сериала «Видоизмененный углерод».

«Стать темнокожим Капитаном Америкой было непростой задачей. В то же время нет какой-то отличительной особенности американца, мы все американцы. Мое лицо будет представлять нас как страну. Я хочу, чтобы мой Капитан Америка представлял всех. Не только определенную группу людей», — сказал Энтони Маки.

Напомним, что в конце «Мстителей: Завершение» постаревший Стив Роджерс предлагает Сэму стать новым Капитаном Америкой.