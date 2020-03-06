 
 
Март 6th, 2020

Афроамериканец станет новым Капитаном Америкой

Энтони Маки станет новым Капитаном Америкой

Актер Энтони Маки подтвердил, что его герой Сэм Уилсон станет Капитаном Америкой в фильме «Сокол и Зимний солдат».

Об этом актер рассказал на премьере нового сезона сериала «Видоизмененный углерод».

«Стать темнокожим Капитаном Америкой было непростой задачей. В то же время нет какой-то отличительной особенности американца, мы все американцы. Мое лицо будет представлять нас как страну. Я хочу, чтобы мой Капитан Америка представлял всех. Не только определенную группу людей», — сказал Энтони Маки.

Напомним, что в конце «Мстителей: Завершение» постаревший Стив Роджерс предлагает Сэму стать новым Капитаном Америкой.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>