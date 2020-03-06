Март 6th, 2020

5 причин воспользоваться онлайн займом МФО с лицензией

На информационном независимом сайте LiveCredit представлен максимально полный обзор онлайн займов с лицензией. Ознакомившись с ним, вы узнаете о конкретных сроках, доступных суммах, процентных ставках и важных нюансах финансового сотрудничества с теми МФО Украины, которые имеют законное разрешение на право работы от Нацкомфинуслуг. Более того, здесь же вы сможете круглосуточно оформить заявку на безотказную ссуду. Однако перед подачей заявки, рекомендуем узнать несколько основных преимуществ виртуального микрокредитования.

Что такое онлайн займ с лицензией?

Онлайн микрокредит с лицензией – быстрый займ от лицензированной МФО, который можно оформить и получить полностью дистанционно. Кратко, процесс финансирования выглядит так:

На сайте МФО проводится регистрация (заполнение краткой анкеты с указанием персональной информации и подтверждение номера телефона, э-мейла);

Осуществляется привязка персональной карточки к профилю (на счете временно блокируется сумма 1-5 гривен);

Ожидается решение по запросу (в среднем не более 5-30 минут);

Подписывается кредитное соглашение (путем отправки SMS на номер компании).

Микрофинансовая организация передает займ моментальным банковским переводом сразу после того, как получает от клиента SMS. Посещать офлайн офис, например, для предъявления документов или подписания договора на бумаге, не нужно. Электронная версия договора имеет полную юридическую силу.

Наличие лицензии – крайне важный момент. Оформляя займ в не лицензированной фирме, вы рискуете столкнуться со скрытыми условиями микрокредитования, неожиданно возросшей суммой переплаты, утечкой данных из своей анкеты в сеть. Лицензированные МФО, в том числе из-за опасений лишиться документа от Нацкомфинуслуг и прекратить свою деятельность, подобных «сюрпризов» заемщикам не преподносят.

5 главных преимуществ онлайн кредитования

Каждая МФО Украины может предлагать потенциальным и реальным клиентам сроки и суммы займов на свое усмотрение. Процентная ставка варьируется в установленных по финансовому законодательству нормах (в среднем 1,5-2% в сутки).

Однако обращаясь к лицензированному кредитору, вы, в любом случае, можете рассчитывать минимум на 5 преимуществ онлайн займов перед банковскими ссудами:

Выдача денег в долг полностью дистанционная. Посетить офис МФО придется только в том случае, если вы захотите получить средства наличными.

Микрокредиты – нецелевые продукты. Объяснять сотрудникам фирмы, заполняя анкету, на что вы хотите потратить финансы, а потом доказывать целевое использование займа, не нужно.

Количество требований у МФО минимальное. Если вам уже более 18 лет, у вас есть постоянный источник дохода (подтверждать с помощью документов не требуется) и вы прописаны на Украине, подавайте заявку, и она не будет отклонена.

Процентная ставка может составить 0% в сутки. 80% украинских кредиторов делают столь выгодное предложение всем новым заемщикам (обязательное условие – своевременная оплата долга).

Деньги можно занять в праздничный или выходной день, ночью и ранним утром. Многие МФО «открыты» круглосуточно. На сайте LiveCredit перечислены все лицензированные фирмы страны, которые работают в режиме 24/7.

Предупреждаем, что все указанные преимуществ относятся только к тем кредиторам, которые получили лицензию украинской Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.