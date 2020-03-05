Март 5th, 2020

Врачи Японии рассказали как себя проверить на коронавирус

Врачи Японии рассказали как себя проверить на коронавирус — это можно сделать без сложных анализов. Правда вероятность такого теста 70%

Для самодиагностики нужно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на несколько секунд, после чего медленно выдохнуть, передает lenta.ua.

Так как коронавирус, прежде всего, поражает легкие, то симптомы у него соответствующие — дискомфорт, кашель и скованность в груди.

Если же выдох происходит свободно, значит в легких нет фиброза, то есть, разрастания соединительной ткани в ходе воспалительного процесса.

Медики напоминают, что симптомы COVID-19 аналогичны пневмонии и тяжелому острому респираторному синдрому.

Для профилактики вируса рекомендуют соблюдать меры гигиены и пить как можно больше воды.