Март 5th, 2020

Врачи Уханя рассказали, кто не может заболеть коронавирнусом

Врачи Уханя рассказали, кто не может заболеть коронавирнусом — практически все дети из провинции переболели этим заболеванием в легкой форме, а у большинства он практически не проявился.

Наиболее устойчивы к инфицированию новым типом коронавирусной инфекции оказались дети и подростки от 0 до 10 лет и от 10 до 19, отмечается в статистике центра по контролю и профилактике заболеваний КНР. На каждую из этих возрастных категорий до 11 февраля 2020 года приходится по 1% случаев заражения. В свою очередь российские специалисты разделяют данное мнение, однако точных доказательств о безопасном влиянии инфекции на детей нет.

По мнению директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой, представители данной возрастной группы имеют преимущества по отношению к старшим благодаря сильному иммунитету. «Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений», – считает эксперт.



