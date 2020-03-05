Март 5th, 2020

В белом купальнике и бриллиантах: Дженнифер Лопес отдыхает на пляже в Майами

вукратная номинантка на премию «Золотой глобус», 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме видео, на котором принимает солнечные ванны на пляже в Майами. Певица предстала в белом купальнике с открытой спиной и глубоким декольте. Ее образ дополнили несколько браслетов, серьги Chanel и кольцо с бриллиантом (примерно 10—15 карат и стоимостью пять миллионов долларов), подаренное женихом Алексом Родригесом.

Никто не любит тенистый пляж…

— подписала она пост, который собрал миллионы лайков.

Стив Макки и Дженнифер Лопес

Дженнифер отдыхала не одна, а вместе с преподавателем по вокалу Стивом Макки. Он также работает с Селеной Гомес, Крисом Мартином, Келли Роуланд и Николь Шерзингер. После нескольких часов, проведенных на пляже, Лопес вернулась в отель Standard, чтобы передохнуть. Папарацци как раз подловили ее на входе в гостиницу. А вот ее будущего супруга замечено рядом не было.

Лопес и 44-летний Алекс Родригес обручились 9 марта и, по слухам, планируют сыграть свадьбу в ближайшее время. Как призналась певица, она не спешит выходить замуж, потому что не хочет, чтобы все было в спешке, как все прошлые разы.

Дженнифер Лопес

Это очень забавно, потому что, когда мы обручились, я подумала: «Мы собираемся пожениться через пару месяцев?!» Твой старый образ мышления возвращается обратно вместе со всей этой безнадежной романтической ерундой. Это я уже проходила трижды. Я решила, что если мы собираемся жить вместе до конца наших дней, то к чему спешка? Если мы действительно собираемся быть партнерами. Если мы действительно попробуем построить вместе то, чего ни у кого из нас не было,

— заявила исполнительница в интервью Опре Уинфри.

Для Джей Ло это будет четвертый брак, для Родригеса — второй. У обоих от предыдущих отношений есть по двое детей.