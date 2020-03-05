Март 5th, 2020

В Англии нашли огромную заброшенную коллекцию ретро-авто

В британском городе Престон в заброшенном ангаре обнаружилась коллекция эксклюзивных автомобилей, начиная с машин начала ХХ века. Сокровище нашли случайно: старый ангар был выставлен на торги и выкуплен застройщиком под снос. Разбирая старое строение, он, к своему изумлению, обнаружил коллекцию из 135 автомобилей, включая редчайшие экземпляры. Теперь машины будут проданы с аукциона.



Коллекция из 135 старых автомобилей была обнаружена в заброшенном ангаре в городе Престон, графство Ланкашир. Нынешний владелец, компания-застройщик, купившая ангар под снос, был изумлен тому, что, оказывается, купил вместе со старым зданием. В коллекции есть по-настоящему ценные экземпляры, включая машины начала ХХ века. Среди автомобилей есть такие известные модели, как Ford T-Bucket Hot Rod родом из 1920-х и Morris Minor 1960-х годов. Цена каждой доходит до нескольких десятков тысяч долларов. Редкая модель Hustler 6 1970-х годов — полноприводный автомобиль с четырьмя ведущими колесами, разработанный конструкторами фирмы Aston Martin. Ford T-Bucket Hot Rod — стильный кабриолет с кожаными сиденьями родом из 1920-х. В коллекции, в основном, представлены британские и французские машины, включая давнего любимца Джеймса Бонда — классический Aston Martin. Предок нынешних моделей Range Rover, по-прежнему популярных у любителей внедорожников, родом из 1970-х. Немецкий автомобиль NSU произведен компанией NSU Moterenwerke, основанной в 1873 году и впоследствии преобразовавшейся в концерн Audi. По словам аукционистов, предстоящий аукцион дает любителям авто приобрести настоящий классический автомобиль, включая модели, которые редко встречаются на рынке. Потенциальные владельцы могут делать ставки онлайн. Машины продаются без документов и страховки - дальнейшее оформление победители торгов возьмут на себя. На торги выставлена вся коллекция, включая модели начала ХХ века. Самые поздние модели в коллекции относятся к 1990-м годам. В основном, это редкие экзотические машины. Машины находятся в приличном состоянии, хотя многим требуется ремонт, а у некоторых не хватает люка или крышки капота. Энтузиасты и любители старых авто уже выразили интерес к аукциону, хотя о сумме, которую удастся выручить, пока никто не догадывается.



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