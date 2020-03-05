 
 
Март 5th, 2020

Утренний кофе поможет предотвратить рак — исследователи



Европейские ученые совместно с коллегами из Бразилии и США выяснили, с какого напитка лучше всего начинать утро. В рамках исследования, которое длилось более четырех лет, ученые выяснили, что напитки с кофеином помогают остановить старение мозга, пишет Sun.


Как показали эксперименты на грызунах, кофеин блокирует рецептор А2А, который провоцирует старение мозга, вызывая, например, проблемы с памятью и увеличение гормонов стресса.

«Кофеин не только может помочь остановить старение мозга. Недавние исследования продемонстрировали, что ежедневное употребление кофе очень полезно для печени и желчного пузыря. Напиток защищает от рака и цирроза печени», — считают ученые.

Кроме того, согласно данным масштабного 16-летнего исследования европейских ученых, употребление трех чашек кофе в день снижает риск смерти, особенно от болезней кровообращения и пищеварения.

Также кофе (без сливок и сахара) позволяет лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Category: Мир, Новости ﻿
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