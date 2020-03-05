Март 5th, 2020

Ученые США рассказали о лечебных свойствах картошки





Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что результат от употребения картофельного пюре равен результату от использования специального углеводного геля, который нужен для поддержания уровня глюкозы в крови и повышения работоспособности у подготовленных спортсменов.







Так, медики провели исследование, в котором приняли участие 12 человек.



Их разделили на три группы и во время тренировок одной из них давали обычную воду, второй углеводный гель, а третьей — картофельное пюре. Их задача была проехать 267 километров в неделю.



«На протяжении эксперимента исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений. Также специалисты следили за состоянием ЖКТ добровольцев. Мы выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и пюре», — отметили исследователи.



Ульяна Супрун рассказала, как правильно приготовить картофель.



На своей страничке в Фейсбук она написала, что наша страна входит в пятерку мировых лидеров по выращиванию картофеля. Но, потребление свежего картофеля во всем мире сократилось вдвое по сравнению с 20 веком. В то же время, по совам Супрун, возросло потребление картофеля переработанного, в том числе картофеля фри.



По её словам картофель лучше всего варить прямо в кожуре и дополнить блюдо овощами. Также полезным будет запеченный картофель. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком.







Можно готовить картофельное пюре и добавлять в него не молоко, а ту воду, в которой он варился. Этот прием уменьшит жирность и избавит от проблем с лактозой, вернет калий и другие микроэлементы в блюдо.



Картофель не желательно жарить, а также делать из него драники итут все дело в подсолнечном масле, которое при нагревании образует альдегиды.



Картофель фри и чипсы тоже есть не нужно. Фритюр делают на смеси масел, которые нагревают при высокой температуре по нескольку раз. Это приводит к образованию транс-жиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.