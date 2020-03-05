Март 5th, 2020

Ученые рекомендуют немного алкоголя для продления жизни

Ученые рекомендуют немного алкоголя для продления жизни — если выпивать по бокалу вина, и при этом иметь пару лишних килограммов, то можно прожить на 5 — 10 лет дольше, а то и больше. Но сильно алкоголем врачи увлекаться не рекомендуют. Похожий эффкт может давать виноградный и гранатовый сок. Немного меньший эффект дает два бокала пива два раза в неделю.

Специалисты провели эксперимент на протяжении 15 лет с 1700 респондентами в возрасте 90-99 лет. Оказалось, что ежедневно употребляющие около двух бокалов вина или пива в день, на 18% менее склонны к преждевременной смерти.

Еще на 3% вероятность ранней смерти уменьшает наличие нескольких лишних килограмм веса, но не ожирение.

Ученые подчеркнули, что не стоит прибегать к употреблению алкоголя с целью прожить до 90 лет. Специалисты призвали найти хобби и регулярно заниматься спортом.