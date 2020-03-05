Март 5th, 2020

Ученые приняли решение больше не искать внеземные цивилизации

RaimonElctrncs / thingiverse.com

Проект распределенных вычислений для поиска возможных сигналов внеземных форм разума SETI@home остановит работу 31 марта текущего года — после этой даты новая информация не будет поступать для обработки. Организаторы программы из Калифорнийского университета в Беркли объяснили данное решение снижением результативности и необходимостью проведения тщательного дополнительного анализа полученных данных. До появления новых применений созданной сети компьютеров проект будет заморожен, говорится в официальном сообщении.

SETI, то есть поиск внеземного разума (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), — это группа проектов по выделению из собираемых астрономическими приборами данных сигналов, которые могут оказаться связаны с деятельностью инопланетян. Наиболее известной подобной инициативой является SETI@home, в рамках которой все желающие могут выделить вычислительные мощности собственных компьютеров для обработки информации с радиотелескопов.

Проект SETI@home зародился в Калифорнийском университете в Беркли (США) в мае 1999 года. Изначально он использовал инфраструктуру университетской сети распределенных вычислений BOINC. Затем присоединиться к работе позволили всем желающим, что фактически создало вычислитель планетарного масштаба из миллионов персональных компьютеров по всей Земле. В таком режиме проект существовал в течение примерно 20 лет.

2 марта на сайте в твиттере проекта появилось сообщение об остановке работы в конце месяца. Авторы называют две причины. Во-первых, научная ценность проводимых вычислений неуклонно снижается и, фактически, на данный момент обработана вся необходимая информация. Во-вторых, множество найденных в рамках проекта сигналов еще не проанализированы дополнительно, чем занимаются сами ученые. Завершение этой работы должно ознаменовать написанием научной статьи, чем исследователи и планируют заняться в ближайшем будущем.

SETI@home использует двухступенчатую обработка сигналов, причем участники открытой части принимают участие только в первом этапе. Задачей этой фазы является выделение из зашумленных данных сигналов, то есть всплесков потоков на определенных частотах и в определенных диапазонах частот. Всего за время работы было выделено примерно шесть миллиардов таких сигналов.

Затем начинается вторая фаза, в рамках которой ученые без помощи волонтеров занимаются очисткой данных и поиском закономерностей. Исследователи убирают внешние помехи, вызванные, в частности, звездами, телевизионными вышками, авиационными радарами и мобильными телефонами, а также выделяют мультиплеты сигналов, то есть группы на близких частотах, пришедшие с одного направления, но, возможно, разнесенные во времени. Такой метод обработки применяется, так как SETI@home заточен под поиск повторяющихся сигналов, напоминающих свет маяка.

С точки зрения требований первый и второй этапа анализа сильно отличаются. На первом работа вычислительно емкая, то есть требует проведения множества операций с небольшим количеством данных. На втором — информационно емкая, то есть требует быстрого доступа к большому количеству данных.

Ученые отметили, что они не полностью закрывают проект, а лишь останавливают его в текущем виде. Не исключено, что с появлением новых задач работа возобновится. Например, такие вычислительные возможности могут заинтересовать астрономов, занимающихся космологическим моделированием или изучающих пульсары.