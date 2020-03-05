Март 5th, 2020

Ученые объяснили почему воду для чая и кофе кипятить по несколько раз опасно для здоровья



Ученые объяснили почему воду для чая и кофе кипятить по несколько раз опасно для здоровья — это может вызвать сразу несколько различных заболеваний.



Многим людям по разным причинам свойственно оставшуюся в чайнике воду не заменять новой, а кипятить заново. Однако медики Института Здоровья из Бруклина заявляют, что повторное кипячение воды может обернуться серьезными последствиями для здоровья человека.



Известно, что в водопроводную воду с целью ее обеззараживания добавляют различные примеси. При этом особо опасным является мышьяк, который применяется для уничтожения патогенных микроорганизмов.



Среди солей и минералов, содержащихся в воде, особо следует выделить фтор. А во время повторного кипячения происходит преобразование фтора во фториды. Между тем исследования показали, что именно фториды в значительной мере повышают риск бесплодия у женщин. Также было отмечено увеличение риска задержки в умственном развитии у детей.



Кроме того, и другие минералы, обычно являющиеся полезными для организма, при кипячении превращаются во вредные. Так, например, соли кальция после кипячения могут стать причиной образования камней в почках и желчных протоках, утолщения стенок артерий и формирования артрита.



В случае же попадания в воду нитратов, которые мало того, что сами по себе вредны для организма. Так еще и под воздействием высоких температур нитраты преобразуются в нитрозамины, которые являются одним из факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний.