Март 5th, 2020

Турция по эффективности ударных БПЛА обогнала Францию

Турецкие БПЛА по своим размерам меньше французских аналогов, более дешевые и эффективные — L’Opinion.

Оборонный комплекс Турции за последние десять лет добился значительных успехов, оставив позади таких ведущих производителей военной техники как Франция. Об этом пишет французская L’Opinion.

Издание отмечает, что продолжающаяся операция «Весенний щит» направлена непосредственно на предотвращение захвата Идлибской зоны деэскалации со стороны режима Башара Асада.

«За последнюю неделю, турецкая армия продемонстрировала всю мощь отечественных БПЛА. Турция в этой сфере открыто обошла такие страны, как Франция», — пишет издание.

L’Opinion привлекает внимание к тому обстоятельству, что турецкие ударные БПЛА по своим размерам меньше французских аналогов, более дешевые и эффективные.

«Сегодня Турция производит более качественные беспилотники. Турецкая армия показала, что может вести войну и без поддержки русских», — отмечает французское издание.