США поставили рекорд добычи нефти на фоне обвала цен

США продолжают наращивать добычу нефти, несмотря на обвал цен на мировом рынке на 25% с начала года.Как сообщает Управление энергетической информации американского Минэнерго, на прошлой неделе в Штатах был установлен очередной рекорд нефтедобычи. В среднем нефтяники качали 13,1 млн баррелей в сутки — на 100 тысяч больше, чем на прошлой неделе, и на 1 млн баррелей выше показателя годичной давности.

Новые поставки рынку обеспечили сланцевые месторождения: весь рост добычи пришелся на 48 материковых штатов США, следует из отчета. Добыча на Аляске при этом осталась стабильной — 474 тысячи баррелей в день.

Экспорт американской нефти на мировые рынки также вышел на новый исторический максимум — 4,154 млн баррелей в сутки. Это больше, чем добывают все члены ОПЕК, кроме двух — Саудовской Аравии и Ирака (9,8 и 4,3 млн баррелей в день). За неделю экспорт вырос на 497 тысяч баррелей в сутки, а год к году — в 1,5 раза.

США остаются чистым импортером нефти: закупки за рубежом превышают экспорт. Но эта разница постепенно сжимается. На прошлой неделе Штаты импортировали 6,238 млн баррелей в день, а чистый импорт составил лишь 2,08 млн (против 4,2 млн на тот же период год назад).

Несмотря на то, что цена американского сорта WTI обвалилась с 65 долларов за бочку в начале года до 47 долларов на 14.17 мск четверга, процесс сокращения буровых мощностей на сланцевых месторождениях приостановился. Число задействованных установок, по данным Baker Hughes, два месяца держится стабильным — около 678 единиц.

Надежды на то, что низкие цены заставят сланцевиков сжать мощности и запустят волну банкротств в секторе, пока не оправдываются. Точка безубыточности крупнейшего сланцевого месторождения Permian, на которое приходится почтит треть всей добываемой американской нефти, — находится в диапазоне 30-40 долларов за баррель, оценвает аналитик Citigroup Эрик Ли.

По его прогнозу, производство в Permian к 2023 году может вырасти еще на 60%, до 8 млн баррелей в день. В результате один только этот бассейн будет давать больше нефти, чем все члены ОПЕК, кроме Саудовской Аравии.

С 2017 года добыча нефти в США выросла на 4 млн баррелей в сутки, в этом году она увеличится еще на 1,1 млн, прогнозирует Rystad Energy.

Американская нефть занимает рыночные ниши ближневосточных добытчиков, по мере того, как ОПЕК качает все меньше. По итогам февраля добыча картеля составила минимальные с 2009 года — 27,9 млн баррелей в день.

Вместе с сокращение доли ослабевает и влияние ОПЕК на мировой рынок, говорит стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе. Это означает, что попытки картеля приподнять цены, уменьшая поставки, становятся все менее и менее эффективными.

В настоящий момент ОПЕК и Россия обсуждают возможность убрать с рынка дополнительно от 0,6 до 1,5 млн баррелей в день, чтобы ответить на коронавирусу, уронившему мировой спрос на 2,1 млн баррелей ежедневно, по оценке Goldman Sachs.

Но с учетом потери доли и пессимистичного настроя рынка даже в случае серьезного вмешательства ОПЕК, быстрое восстановление цен на нефть практически исключено, говорит Шейбе.