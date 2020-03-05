Сделана фантастически огромная фотография Марса — размером почти два миллиарда пикселей.
Ровер-долгожитель Curiosity запечатлел марсианскую панораму с рекордно высоким разрешением. Составленная из более чем 1000 отдельных фото, сделанных за уик-энд Дня благодарения с 24 ноября по 1 декабря 2019 года на Красной планете и тщательно собранных воедино, она содержит 1,8 млрд пикселей ландшафта, сообщила пресс-служба NASA.
Панорама создана при помощи телеобъектива камеры Mast Camera (Mastcam).
Также ровер использовал другой объектив, чтобы снять панораму с «низким» разрешением – почти 650 млн пикселей; на ней видна часть ровера и его щуп.
Марсоход запрограммировали сделать эти снимки, пока команда миссии из Лаборатории реактивного движения NASA была на четырех выходных и он неподвижно стоял на склоне холма. На ежедневную съемку с 12:00 до 14:00 ушло в целом более 6,5 ч.
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