Российские женщины — одни из самых незащищенных в мире

Каждая десятая убитая в мире женщина является гражданкой России, сообщает в своем докладе кризисный центр «Анна».

Так, по данным ООН за 2017 год, в России погибли 8,5 тыс. женщин, а во всем мире — 87 тыс.

В 345-м документе центра «Анна» (включен в реестр «иностранных агентов») говорится, что на протяжении многих лет россиянки остаются одними из самых незащищенных в мире. При этом 40% убийств женщин в РФ проходят как «повреждения с неопределенными намерениями», отмечает Znak.com.

Наиболее тревожным стало соседство РФ с Либерией и Габоном, не набравшими ни одного балла в области законодательства по защите женщин от насилия.