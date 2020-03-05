Под землёй существуют тоннели, которые связывают целые страны — исследователи





Многие исследователи необычных явлений сообщали о подземных тоннелях, которые имеют странное происхождение и назначение. Если нанести на карту результаты исследований, то можно увидеть, что эти тоннели связаны между собой и ведут в любую страну.



О существовании таких тоннелей говорит и официальная наука. Самуэль Кёрн, член Американского геологического сообщества, на одной из конференций, посвящённых этому вопросу, заявил, что из всех существующих подземных тоннельных систем описана и нанесена на карты лишь ничтожно малая часть. Но даже этого достаточно для того, чтобы понять, что система подземных тоннелей охватывает всю нашу планету.





Что удивляет во всех найденных тоннелях — они, как-будто, не пробиты, а выжжены, их стенки гладкие, как стекло и являются застывшим сплавом горных пород необычайной крепости.

Уфолог Ян Паенк считает, что эти подземные коммуникации созданы при помощи внеземных высоких технологий и проходят не только под материками, но и под океанами, соединяясь, таким образом, в подземную планетарную тоннельную сеть. В пользу теории выжигания тоннелей говорит тот факт, что вокруг тоннелей нет даже следов отвалов извлечённого грунта или скальных пород. Ян Паенк предполагает, что эти тоннели созданы для передвижения летающих тарелок пришельцев, базы которых расположены глубоко под землёй.

Один из таких тоннелей был найден В Новой Зеландии двумя шахтёрами, работавшими на дамбе в городе Клайде. Проходя штрэк под дамбой они наткнулись на два необычных «стеклянных» тоннеля, которые выглядели иначе, чем рукотворные тоннели, сделанные людьми. Шахтёры сообщили о находке руководству, которое тут же приказало эти тоннели забетонировать.

В Новой Зеландии существует миф, рассказывающий о таинственном подземном городе, который расположен под Фьордлендом, национальным парком страны. Этот город населён «существами из тумана», которые встречаются людям до сих пор. Миф говорит о подземных тоннелях, которые ведут в другие страны и соединяются с другими такими же подземными городами, в которых живут такие же непонятные существа. Возможно, шахтёры наткнулись на подобные коммуникации и уфолог Паек прав — представители иной цивилизации живут под землёй, свободно передвигаясь по»стеклянным» тоннелям в любую точку планеты. Но вот кто они такие, откуда пришли, чем занимаются на Земле — остаётся загадкой…