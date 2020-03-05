Март 5th, 2020

Початок весни — ваша королева кукурудза

На сьогоднішній день Україна є чемпіоном з вирощення таких культур як соняшник та кукурудза. По соняшнику наша держава взагалі займає перше місце в світі, причому не тільки з вирошування насіння, а також з експорту соняшникової олії. Якщо вже говорити про кукурудзу, то ця культура займає позицію номер три серед сільськогосподарських культур. Сама історія кукурудзи в Україні налічує багато років, починаючи с дев’ятнадцятого століття, та продовжуючи періодом массового вирощування соняшника з 60-х років минулого століття, до наших часів.

Теперь ви можете скористатися чудовим матеріалом для вирощення кукурудзи, завдяки https://lnzweb.com/hybrid/corn - це найкраще насіння, розраховане для українського клімату, та що дає гарний врожай. Нове насіння кукурудзи є продуктом селекції, що витримуе температурні навантаження, а також надійно захищене від паразитів. Та ще крім того гарний врожай буде мати фермер, що користується цим продуктом. Це близько 10-12 центнерів.

Треба відзначити, що кукурудза одна з найдревніших культур на Зеимлі. Перші скам’янілі рештки цієї культурі мають близько 30 000 років. Це дивно, але вже тоді первісні люди використовували її як домашню культуру.

Широке поширення кукурудза отримала 7-10 тисяч років тому на території сучасної Центральної та Північної Америки. Кукурудза грала важливу роль у становленні та розвитку багатьох великих цивілізацій та держав, що мешкали тоді на американському континенті, — ольмеків, майя, ацтеків. У останніх навіть був бог молодої кукурудзи, якому вони поклонялися.

В Європу кукурудзу привіз Христофор Колумб. На територію сучасної України рослина потрапила в XVIII столітті і прийшло з Туреччини. Тоді кукурудзу називали турецької пшеницею. Кукурудзу їдять вареної, смажать та печуть і навіть їдять сиру. Кукурудза — відмінний кормовий продукт для великої худоби. З неї виготовляють борошно, крохмаль, олію, а також роблять чудовий спирт.

Тому часто фермери з задоволенням використувують цю культуру для свої потреб, якщо в них є худоба. Мелють борошно, роблять олію, та бага інших цінних речей. Загалом вирощування кукурудзи нескладна справа, тим більше, що вона не прискіплива до грунтів. А от температурний режим вона витримує лише в зонах, де немає сильних морозів в весняний период. В цілому складнощів з кукурудзою на ділянці не буває, тому ми всім рекомендуємо використовувати це чудове насіння в сільському господарстві.