 
 
Март 5th, 2020

Обстрелян участок разведения в Донецкой области, четверо раненых у ВСУ

За вчера на Донбассе было шесть обстрелов позиций ВСУ, в том числе из тяжелых 120 мм минометов (неподалеку от неспокойного в последние недели Орехово)

Вчера, 4 марта, российские гибридные войска на Донбассе дважды обстреляли территорию участка разведения у Богдановки и Петровского на восток от Волновахи в Донецкой области. Об этом инциденте пишет штаб операции объединенных сил. По данным военных, боевики не использовали тяжелое вооружение: провокацию устроили с применением стрелкового оружия. «Огонь в ответ украинские военные не открывали — с нашей стороны режим тишины был соблюден», — отметили в штабе ООС.

Пострадавших в этом инциденте нет, однако за вчера в разных точках линии разграничения ранения получили четверо защитников Украины, один из них — «тяжелый».

По состоянию на 07:00 сегодняшнего утра российские оккупационные войска не стреляли, сообщает штаб.

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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