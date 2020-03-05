Обстрелян участок разведения в Донецкой области, четверо раненых у ВСУ

Вчера, 4 марта, российские гибридные войска на Донбассе дважды обстреляли территорию участка разведения у Богдановки и Петровского на восток от Волновахи в Донецкой области. Об этом инциденте пишет штаб операции объединенных сил. По данным военных, боевики не использовали тяжелое вооружение: провокацию устроили с применением стрелкового оружия. «Огонь в ответ украинские военные не открывали — с нашей стороны режим тишины был соблюден», — отметили в штабе ООС.

Пострадавших в этом инциденте нет, однако за вчера в разных точках линии разграничения ранения получили четверо защитников Украины, один из них — «тяжелый».

По состоянию на 07:00 сегодняшнего утра российские оккупационные войска не стреляли, сообщает штаб.