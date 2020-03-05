Март 5th, 2020

На Марсе обнаружена гигантская дыра возможно искусственного происхождения — НАСА

На Марсе обнаружена гигантская дыра возможно искусственного происхождения. Вторая версия — это продукт жизнедеятельности вулкана, но странность заключается в том, что отверстие совершенно круглое и вертикальное.

Ученые NASA обнаружили необычное отверстие на поверхности Марса. По мнению ученых, оно является возможно продуктом древней вулканической активности под поверхностью планеты. Об этом сообщает Sciencealert.

Отверстие расположено на западных склонах щитового вулкана под названием Павонис Монс. Его районы демонстрируют и некоторые другие геологические особенности. Есть длинные, извилистые лавовые трубки, элементы разломов и большой вулканический кратер.

Изображение было получено орбитальным инструментом Mars HiRise. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это один из боковых стволов вулкана. После извержения кровля вулканической камеры, из которой вылилась лава, провалилась, образовав структуру, которую мы наблюдаем сегодня — такое предположение ученых.

Анализ этого отверстия показал, что отверстие имеет ширину около 35 метров. Внутри лежат кучи щебня, которые можно увидеть через отверстие, на глубине около 28 метров.