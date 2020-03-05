Курс доллара — Рубль впадает вслед за валютами EM

Рубль возобновил снижение на вечерних торгах Московской биржи в среду. Несмотря на экстренное снижение ставки ФРС, стабильные цены на нефть (51,7 доллара за баррель) и рост фондовых индексов в США и Европе (на 1-2%), попытки рубля укрепиться вновь захлебнулись.После роста на 53 копейки к доллару и 84 копейки к евро в первой половине торгов около 16.00 мск рубль начал слабеть и концу первого часа вечерней сессии (на 19.50 мск) ушел в минус как к американской, так и к европейской валюте.

Сделки с расчетом «завтра» проходили по 66,54 рубля за доллар и 74,0575 рубля за евро, прежде чем курсы отступили к отметкам 66,36 и 73,82 на 20.56 мск.

Фондовый рынок завершил торги вялым ростом на 0,24% по индексу МосБиржи, в отличие от рынка гособлигаций, который третий день подряд переживает ралли и почти полностью отыграл потери вирусной распродажи. Индекс RGBI прибавил 0,55% в понедельник, 0,72% во вторник и ускорил рост до 0,91% по итогам торгов среды.

В последнюю неделю февраля иностранные инвесторы сбросили ОФЗ на 70 млрд рублей, оценивают аналитики «ВТБ Капитала». Их возвращения на рынок пока не просматриваются: госбумаги покупают преимущественно российские участники, говорит аналитик Сбербанк CIB Алиса Закирова.

Но их возможности ограничены. «Уровень свободных резервов в банковской системе держится ниже нуля», — указывает стратег «ВТБ Капитала» Максим Коровин: банки идут за рублевой ликвидностью в Минфин, полностью выбирая лимиты на депозитных аукционах. На этой недели они привлекли у казначейства 25 млрд рублей на 35 дней и 20 млрд на 2-недельном аукционе, который раньше не пользовался спросом.

Захода иностранных инвесторов на российский рынок после распродаж пока нет: перед длинными выходными никто не хочет серьезно покупать рубль и ОФЗ, сказал Reuters дилер крупного российского банка. По его словам, утром крупные игроки ставили на укрепление рубля, но к вечеру начали закрывать все позиции — как в российской валюте, так и в американской. «Люди не хотят оставлять ни лонгов, ни шортов, поскольку ситуация за ночь может измениться в любую сторону», — объясняет дилер.

Внезапное решение ФРС снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов оказалось «выстрелом в воздух», констатирует стратег ITI Capital Искандер Луцко. Хотя долларовые кредиты станут дешевле, а игра в carry-trade с валютами развивающихся стран — прибыльнее, притока капитала на рынки EM на наблюдается: дешевеют индийская рупия, аргентинский песо, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Бразильский реал обновил исторический минимум на отметке 4,56 реала за доллар.

Разница в процентных ставках в России и США, благодаря ФРС, резко выросла, но этого будет достаточно для того, чтобы замедлить отток капитала, но не привлечь новый капитал — ни у резидентов, ни у нерезидентов, пессимистичен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«ФРС может напечатать деньги, но не может «напечатать» вакцину или антивирусное средство», — говорит он. Если же острая фаза эпидемии продолжится еще два месяца, это уронит нефть до 30-40 долларов, а рубль — до уровней 70 за доллар и выше, прогнозирует эксперт.