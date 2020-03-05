Коронавирус уложил мировую экономику в рецессию

Эпидемия коронавируса и жесткие меры властей Китая, остановивших работу заводов и поместивших под карантин десятки миллионов граждан, нанесли по мировой экономике удар, сопоставимый с финансовым кризисом 11-летней давности.По итогам февраля деловая активность в мире начала сокращаться впервые с мая 2009 года. Свободный PMI по глобальной экономике, которые ежемесячно рассчитывает IHS Markit, упал до отметки 46,1 пункта, пробив критический порог в 50 пунктов, отделяющий рост от сжатия.

Ниже этого условного «водораздела» оказались оба ключевых сектора мировой экономики — и промышленность (47,2 пункта) и услуги (47,1 пункта).

В зону спада опустились сводные PMI по экономике США (49,6 пункта) и Японии (47 пунктов). В промышленную рецессию окунулась зона евро, где, впрочем, по-прежнему растет сектор услуг, вытягивающий экономику в небольшой плюс (сводный PMI — 51,6 пункта).

Вплотную к границе рецессии подошли Россия и Бразилия (50,9 пункта), за ней — уже находятся Объединенные Арабские Эмираты (49,1 пункта), Казахстан (46,4 пункта), Южная Африка (48,4 пункта).

Впрочем, эти цифры меркнут по сравнению со спадом деловой активности в Китае, который оказался рекордным в истории. Сводный PMI по второй экономике мира опустился до отметки 27,5 пункта, чего не было даже на пике кризиса 2008-09 гг.

Пока это лишь месячные данные. По итогам квартала мировой ВВП может выйти в плюс, а в годовом выражении речь идет лишь о замедлении роста, прогнозируют ОЭСР. По ее прогнозу, глобальная экономика прибавит за год 2,4% (против 2,9% год назад).

Напуганные угрозой центральные банки стран G7 запустили процесс снижения процентных ставок в попытке залить кризис дешевыми деньгами. ФРС США впервые с момента коллапса Lehman Brothers в 2008 году пошла на экстренное смягчение денежной политики, срезав ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта на внеплановом заседании.

Рынок ждет от ФРС еще два снижения до конца года и аналогичные шаги от ЕЦБ, Банка Англии и НацБанка Швейцарии.

«Лечение производится привычными методами, только болезнь иного характера, — пишет стратег ITI Capital Искандер Луцко. — До коронавируса основные проблемы мировой экономике создавал финансовый кризис, в частности азиатский, долговой, валютный и ипотечный и т.д. Сейчас нет сложностей с ликвидностью, и источник проблемы изначально геополитико-экономический, который уже потом превратится в финансовый, что усложняет эффективность принятия мер, так как кризис только в начале своего становления».

«Монетарные власти как и в 2008 году пытаются лечить рынки деньгами, а не лекарством. Это работает, если неисправен двигатель экономики, но в нашем случае проблема в водителе, который скован физически», — констатирует Луцко.