 
 
Март 5th, 2020

Иран стал ближе для ВВС ЦАХАЛа: США одобрили поставку Израилю самолетов-заправщиков KC-46

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США заявили, что они привержены обеспечению безопасности Израиля.

Власти США ободрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков KC-46 на общую сумму 2,4 млрд долларов. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение было получено на продажу восьми самолетов-заправщиков KC-46, 17 двигателей и другого сопутствующего оборудования.


«США привержены обеспечению безопасности Израиля, и, с точки зрения национальных интересов США, в высшей степени необходимо содействовать Израилю в создании и поддержании сильных и обладающих боеготовностью сил самообороны», — говорится в документе.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Кроме этого, продажа этих самолетов «не приведет к изменению военного баланса в регионе».

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

https://cursorinfo.co.il/usa/ssha-odobrili-postavku-izrailyu-samoletov-zapravshhikov-kc-46/

Category: Израиль, Новости, США ﻿
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