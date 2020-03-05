Март 5th, 2020

Иран стал ближе для ВВС ЦАХАЛа: США одобрили поставку Израилю самолетов-заправщиков KC-46





США заявили, что они привержены обеспечению безопасности Израиля.



Власти США ободрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков KC-46 на общую сумму 2,4 млрд долларов. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.



Разрешение было получено на продажу восьми самолетов-заправщиков KC-46, 17 двигателей и другого сопутствующего оборудования.





«США привержены обеспечению безопасности Израиля, и, с точки зрения национальных интересов США, в высшей степени необходимо содействовать Израилю в создании и поддержании сильных и обладающих боеготовностью сил самообороны», — говорится в документе.



С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США». Кроме этого, продажа этих самолетов «не приведет к изменению военного баланса в регионе».



Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.



https://cursorinfo.co.il/usa/ssha-odobrili-postavku-izrailyu-samoletov-zapravshhikov-kc-46/