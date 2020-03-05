Две американки вышли замуж за одного парня

В наше время никого не удивишь нестандартными свадьбами, тем не менее, эта все-таки выделяется своей необычностью. Две девушки стали женами одному парню — такой формат бракосочетания поразил многих толерантных и привычных ко всему американцев. А уж жителей других стран — и подавно.

35-летние Ванесса и Джимми были знакомы еще со школы. Пара встречалась довольно долго, пока девушка не призналась в своей бисексуальности. Этот каминг-аут решил все. Джимми не стал препятствовать отношениям своей возлюбленной с другими девчонками, и через время Ванесса познакомила его со своей избранницей — 25-летней Саммер.

Разумеется, Джимми не был против такого поворота и великодушно предложил новой пассии жить вместе. Дескать, где одна — там и вторая, чего теряться-то. Саммер согласилась, и триада стала жить-поживать в полиаморных отношениях. Они весело проводили время, пока девчонкам не захотелось замуж.

Весной прошлого года Джимми сделал обеим девушкам предложение руки и сердца и организовал неофициальную свадебную церемонию. На свадьбу пришли многочисленные друзья этой троицы и их родственники, но не все.

К примеру, родители Джимми поведения своего сына не одобрили, и проигнорировали это важное для него событие. А вот родители молодой невесты Саммер на свадьбу с удовольствием пришли и признались, что, глядя на счастливую дочь, сами решились вступить в полиаморные отношения

Конечно, юридически это бракосочетание не было оформлено надлежащим образом, т.к. в Калифорнии не разрешено многоженство, однако триада теперь считает себя настоящей семьей. И девушки, и парень надеются, что со временем их родственники примут как данность, что в их браке три человека, хотя понимают, что для многих из ортодоксов это будет сложно, если вообще возможно.