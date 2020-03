Март 5th, 2020 Дивный новый мир: в какие проекты будущего инвестируют миллиардеры Контакты с внеземными цивилизациями, вечная жизнь в искусственном теле, мясо из пробирки и вода из фекалий. Это не сюжеты фантастических книг, а планы на ближайшее будущее успешных предпринимателей. Перед вами 10 рисковых проектов, куда в последние годы инвестировали крупные бизнесмены. Поиск внеземных цивилизаций





Инвестор: основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер



Российский миллиардер Юрий Мильнер, чье состояние оценивается в $3,2 млрд, решил вложить $100 млн в поиск внеземных цивилизаций.

Масштабный проект под названием Breakthrough Listen совладелец интернет-компании Mail.ru, названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина, запустил в 2015 году вместе с прикованным к инвалидному креслу ученым Стивеном Хокингом.



«Возможно, где-то в космосе другая разумная жизнь смотрит на нас, — заявил астрофизик, выступая в стенах Королевского научного общества в Лондоне: — Время сосредоточиться на поиске жизни вне Земли. Мы жизнь, мы разум, мы должны это узнать». Выделенные Мильнером средсвта пойдут на аренду нескольких крупнейших в мире радиотелескопов. С их помощью ученые надеются получить сигналы с ближайших к Земле ста галактик и центральной части Млечного Пути.



Искать внеземные цивилизации начали еще в 60-х годах прошлого века. Именно тогда запустился так называемый проект SETI, отпраздновавший в 2015 году свое 55-летие. Объясняя свою заинтересованность в поиске жизни в космосе, Мильнер упомянул NASA. «Принять решение помогли их данные, согласно которым только в нашей галактике более 20 млрд планет, похожих на Землю», — заявил бизнесмен.



Помимо вложенных $100 млн Мильнер пообещал дать миллион тому, кто напишет самое яркое послание представителям иных рас. Лучшие тексты предприниматель даже собирается транслировать в космос. Экономичные душевые насадки





Инвесторы: генеральный директор Apple Тим Кук и председатель совета директоров Google Эрик Шмидт



Миллиардеру Эрику Шмидту и главе крупнейшей по капитализации компании в мире Тиму Куку оказались небезразличны вопросы расхода и экономии воды. Летом 2015 года они инвестировали личные сбережения, конкретный размер которых так и не был назван, в фирму Nebia, разработавшую «душ будущего».



Изначально компания планировала собрать $100 000 через краудфандинговую платформу Kikstarter. Но уже к сентябрю 2015 года на ее счету значилась цифра с шестью нулями. Nebia удалось получить свыше $3 млн. Эти средства пойдут на выпуск «умного душа», главное в котором — сверхэкономичная насадка. Принцип ее работы основан на технологиях, позаимствованных из аэрокосмической отрасли. Насадка разбивает струи воды на миллионы мельчайших капель, которые способны опылить в 10 раз большую площадь, чем обычный душ. Благодаря этому сократить потребление воды удается на 70%.



На фоне участившихся в последние годы разговоров о дефиците пресной воды на планете изобретение Nebia весьма актуально. В компании подсчитали, что если житель Нью-Йорка будет проводить под душем с умной насадкой по 9 минут дважды в день, то за год сэкономит почти 184 000 стаканов жидкости. В продажу экономичный душ должен поступить уже в 2016 году. «Таблетка для молодости»





Инвестор: президент UC Rusal, председатель наблюдательного совета «Базового элемента» Олег Дерипаска



Олег Дерипаска стал первым крупным инвестором российской компании «Митотех», изучающей процессы старения и борьбы с ним. Академик Владимир Скулачев, начавший разрабатывать антиоксидант SkQ1, который замедляет старение организма, «никогда не обещал избавить Дерипаску от старения, он прямо сказал, что изобретенный им антиоксидант настолько активный, что хотя бы от заусенцев он точно должен помогать. Дерипаска ответил, что заусенцы его вполне устраивают», — рассказывал директор «Митотеха», сын Скулачева Максим в интервью «Ъ-Деньги». С 2005 по 2008 год миллиардер выделил компании $15 млн, но во время экономического кризиса «потерял интерес».



Вслед за Дерипаской в исследования компании поверили создатель группы «Росток» бизнесмен Александр Чикунов и глава «Роснано» Анатолий Чубайс. «Таблетка для молодости» от «Миотеха» должна будет защищать нейроны, из-за гибели которых, по мнению Максима Скулачева, возникают многие недуги. В интервью «Коммерсанту» в 2013 году ученый рассказал, что на аптечный полки препарат может попасть уже в 2016 году. А пока «Митотех» производит глазные капли, помогающие против синдрома «сухого глаза», и омолаживающую сыворотку. Вода из фекалий





Инвестор: основатель Microsoft Билл Гейтс



Богатейший человек мира по версии Forbes Билл Гейтс уже не первый год активно инвестирует в проекты, направленные на улучшение качества жизни на земле. Среди его последних увлечений — переработка человеческих экскрементов в воду. Речь идет о проекте Omniprocessor, направленном на решение проблемы нехватки питьевой воды в странах третьего мира.



Станцию по переработке фекалий в воду и электричество разработала компания Janicki Bioenergy, известная производством деталей для аэрокосмической и морской отраслей. Установка, созданная на средства гранта от фонда Билла и Мелинды Гейтс, способна превращать в воду и электроэнергию до 14 тонн продуктов жизнедеятельности в сутки. Первая пилотная станция была запущена в сенегальском Дакаре с населением 3,4 млн человек. Этот город был выбран потому, что треть местного населения не имеет доступа к городской канализации. Всего же в мире с аналогичной проблемой живут 2 млрд человек, а из-за плохих санитарных условий ежегодно умирает около 700 000 детей.



Сам Билл Гейтс не брезгует пить воду, полученную из фекалий. И даже угощает ею. В январе 2015 года он принес воду на телешоу Джимми Фэллона. Ведущий выпил стакан и признался, что у воды действительно хороший вкус. Мясо из пробирки





Инвестор: сооснователь и директор специальных проектов Google Сергей Брин



Обладатель состояния в $32 млрд Сергей Брин вложил почти $300 000 в создание «мяса из пробирки». Одной из причин инвестиции он назвал жестокое обращение с коровами на фермах.



Искусственный кусок говядины, выращенный с помощью стволовых клеток, представил летом 2013 года профессор Марк Пост из Университета города Маастрихт. Вкус первого в истории «гамбургера из пробирки» тогда предложили оценить двум добровольцам: кулинарному критику Джошу Шонвальду и ученому Ханни Рутцлер. Шонвальд обратил внимание на отсутствие ярко выраженного мясного вкуса, а Рутцлер призналась, что ждала «кусок помягче». Но главной проблемой все же стала дороговизна полученного образца синетической говядины. Над тем, чтобы удешевить мясо из пробирки, ученые работали в течение последующих двух лет. Летом 2015 года голландские специалисты заявили, что им удалось снизить себестоимость килограмма искусственной говядины до $80. Тем не менее, говорить о скором появлении мяса из пробирки в магазинах пока не приходится. По прогнозам Марка Поста, спрос на него может возникнуть лишь через 20-30 лет.



Искусственное мясо — не единственный продукт, на разработку которого были выделены инвестиции участником списка Forbes. Несколько лет назад фонд Билла и Мелинды Гейтс выдал грант на создание растительного заменителя яйц. Плавучий город-колония





Инвестор: один из первых инвесторов Facebook, сооснователь PayPal Питер Тиль



Миллиардер Питер Тиль (состояние оценивается в $2,8 млрд), один из первых разглядевших потенциал Facebook, за последние годы вложился сразу в несколько проектов будущего. Один из них — постройка плавучих городов-колоний для свободных людей с либертарианскими взглядами. Этой идеей Тиль загорелся еще в 2008 году и тогда же инвестировал $500 000 в стартап научно-исследовательского центра Seasteading Institute. А в 2011 году добавил проекту еще $1,25 млн. По данным Seasteading Institute, плавучие суверенные города — своего рода новая модель государства. Они будут располагаться на движущихся платформах и дрейфовать недалеко от побережья Калифорнии. Заселить первый такой город планируют к 2020 году, а еще через 30 лет довести число резидентов до 10 млн человек.



Массовое заселение плавучих городов Тиль намерен увидеть собственными глазами. Миллиардер не скрывает, что планирует дожить до 120 лет, и инвестирует в исследования, направленные на замедление старения и продление срока жизни человека. Безопасность искусственного интеллекта





Инвестор: глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск



Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск известен не только смелыми идеями вроде создания жизни на Марсе путем сбрасывания на полюса планеты термоядерных бомб, но и смелыми инвестициями. В начале 2015 года миллиардер выделил $10 млн фонду Future of Life Institute на исследования потенциальных угроз со стороны искусственного интеллекта. Бизнесмен неоднократно высказывал опасения, связанные с бесконтрольным развитием техники, хотя, например, его коллега с российскими корнями Юрий Мильнер верит в возможность дружбы между машинами и людьми.



В 2014 году в интервью каналу CNBC Илон Маск заявил: «Было много картин по этой теме, вроде «Терминатора». Они показывают наличие пугающих последствий развития этой области. Наша задача в том, чтобы сделать их хорошими, а не плохими».



Еще один глобальный проект Маска — создание скоростного общественного транспорта Hyperloop. Впервые концепцию революционного для транспортной индустрии проекта предприниматель представил в 2013 году. По задумке Маска, высокоскоростная трубопроводная система, по которой будут курсировать вакуумные поезда, соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Транспортные капсулы будут ходить с короткими интервалами и смогут развивать скорость свыше 1000 км/ч, так что путь в 615 км поезд преодолеет всего за 30 минут. Сам Маск выступил лишь идеологом проекта, предложив всем желающим поучаствовать в его реализации. А в сентябре 2015 года стало известно, что Hyperloop Transportation Technologies проинвестирует российский бизнесмен Виктор Вексельберг. Размер вложений предпринимателя не называется. Зато известно, что для реализации проекта нужно как минимум $7,5 млрд. Роботы и бессмертие





Инвестор: генеральный директор российской интернет-компании Newmedia Stars Дмитрий Ицков



В 2013 году в одном из интервью российский бизнесмен Дмитрий Ицков назвал себя «скромным продюсером бессмертия». Двумя годами ранее он создал общественное движение «Россия 2045», главная цель которого — обретение человеком вечной жизни в искусственном теле. Ключевой проект «России 2045» получил название «Аватар» по аналогии с одноименным фантастическим фильмом Джеймса Кэмерона. Бессмертие люди обретут в искусственных телах, в которые пересадят их мозг — благодаря этому человек сможет жить вечно, время от времени меняя свою «оболочку» на более современную, верит Ицков.



Проект «Аватар» разделен на четыре этапа. К 2020 году группа ученых намерена создать копию человеческого тела, управляемую мыслью при помощи нейроинтерфейса. К 2025-му мозг научатся пересаживать в искусственное хранилище, а к 2035-му — переписывать всю информацию из него на цифровые носители. Заключительной стадией проекта станет создание тел-голограмм, управляемых лишь силой мысли.



В 2013 году Ицков представил свою программу на конференции «Глобальное будущее 2045» в Нью-Йорке, однако поддержки она не нашла: собравшиеся ученые посчитали проект нереалистичным.



Тем не менее на официальном сайте «России 2045» через год после этого заработала «кнопка бессмертия». Нажавший ее может заказать создание персонального аватара. Одно из требований к желающим — наличие как минимум $3 млн. Промышленное освоение астероидов





Инвестор: сооснователь Google Ларри Пейдж



Часть от своего многомиллиардного состояния (по данным Forbes на 2015 год — $32,6 млрд) Ларри Пейдж инвестировал в промышленное освоение астероидов.



Вместе с председателем совета директоров Google Эриком Шмидтом и дважды космическим туристом Чарльзом Симони в 2012 году Пейдж вложился в проект компании Planetary Resources. Она была создана в 2009 году бывшими сотрудниками NASA.



Главной целью компании ставилась добыча полезных ресурсов на околоземных астероидах: минералов, благородных металлов и воды, но для начала небесные тела планировалось изучить при помощи небольших орбитальных телескопов. Первый тестовый аппарат Arkyd 3 Reflight был запущен с МКС летом 2015 года. Колонизация Марса





Инвестор: основатель компании Ampyx Power Бас Лансдорп



Голландец Бас Лансдорп задался целью колонизировать Марс. Свою первую компанию Ampyx Power Лапсдорп основал в 2008 году и собирался сосредоточиться на разработке новых способов генерации энергии ветра. Но спустя три года продал часть акций и основал проект Mars One. Задумку Лансдорпа ученые уже окрестили «космической авантюрой». Тем не менее, уже к 2025 году идеолог Mars One намерен высадить на Красной планете первую группу людей. Они должны будут основать поселение, после чего к ним присоединятся другие участники проекта. Желающих переселиться на Марс оказалось немало. Отбор астронавтов стартовал в 2013 году. За пять месяцев заявки прислали более 200 000 человек из 140 стран мира, из которых в итоге останется 24 участника.



Перед тем, как посылать в космос людей, к Марсу отправят исследовательский вездеход (2018 год), а затем несколько жилых блоков (2022 год). А высадку на Красной планете первых поселенцев планируют превратить в настоящее реалити-шоу. Продажа прав на его трансляцию станет одним из источников дохода проекта. Также привлекать средства планируют через краудфандинговые платформы. А крупные компании или миллионеры-энтузиасты пока не высказали желания участвовать в проекте.



