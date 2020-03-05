Белоруссия отказалась пока «интегрироваться» с Россией

Нет смысла работать над «дорожными картами» по интеграции Белоруссии с Россией, пока не будут решены нефтяные вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает БелТА.

«Давайте… решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать», — предложил Макей.

Ранее российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Планировалось, что 31 дорожная карта будет согласована до конца 2019 года.

Однако лидеры России и Белоруссии не смогли подписать соглашение об экономической интеграции двух стран, так как не удалось утвердить план всех разработанных «дорожных карт». В конце 2019 года Минск и Москва также не смогли договориться о поставках нефти на 2020 год. Минск пожаловался на то, что российские поставщики потребовали $12 наценки на тонну. Позднее российские власти предложили сохранить условия 2019 года по поставкам нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы.