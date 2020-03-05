 
 
Март 5th, 2020

Австралийские инженеры создали ультраконденсаторы из фруктовых косточек

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Австралийские инженеры из несъедобных частей фруктов создали ультраконденсаторы. Исследование опубликовано в журнале «Хранение энергии».

Одна из основных проблем современной энергетической инфраструктуры — ее зависимость от ископаемого топлива. Ученые отмечают, что необходимо найти новые способы производства и хранения энергии, которые будут более экологичными и устойчивыми. Один из таких путей — использование биоотходов.

Ученым удалось использовать джекфрут и дуриан в качестве сырья для создания ультраконденсаторов — устройств с чрезвычайно высокой плотностью хранения энергии. Косточки и несъедобные части фруктов превратили в специальный аэрогель — вещество, представляющее собой сверхлегкий пористый материал. Сначала несъедобную сердцевину  подвергли термообработке, а затем высушили ее и покрыли оксидом металла.

Аэрогель, богатый углеродом, выглядит как сгоревший тост. Он обладает способностью многократно и устойчиво заряжаться и разряжаться. Ученые отмечают, что биологически чистые материалы можно использовать в качестве альтернативы токсичным веществам при производстве конденсаторов.

Category: Наука, Новости ﻿
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