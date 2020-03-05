Март 5th, 2020

Археологи раскрыли последнюю тайну древнейшей пирамиды Египта

Археологи раскрыли последнюю тайну древнейшей пирамиды Египта — почему пирамиду начали строить в виде гигантских ступеней и кто отдал приказ на возведение монумента. Древние манускрипты раскрыли этот секрет. Сама по себе конструкция пирамиды стала революционной в древнем Египте. И ей уже почти 5000 лет!

В районе Саккара, недалеко от развалин древнеегипетского города Мемфиса, среди 12 царских пирамид, расположена самая древняя пирамида Египта. Эта пирамида является одним из самых впечатляющих памятников древности. Причиной тому не только ее грандиозность, но и ее возраст — а он более чем внушительный. Шестиступенчатой пирамиде Джосера на сегодня более 4700 лет. Так какие же тайны скрывает это грандиозное сооружение?



Пирамида Джосера считается предтечей всех сохранившихся на сегодня египетских пирамид, тех, которые создали в Древнем Египте, в том числе и трех пирамид на плато Гиза — Хеопса, Хефрена и Миккерина. По понятным причинам выяснить точную дату строительства пирамиды невозможно, но считается, что она была возведена приблизительно в 2650 году до нашей эры в качестве погребального храма семьи первого фараона III династии Древнего царства Джосера. Эта пирамида состоит из шести ступней, но жаркий сухой пустынный ветер давно затупил ее острые грани, а несколько сотен поколений грабителей, разрушителей и даже простых жителей, которые нуждались в строительном материале для своих собственных домов, сняли с нее некогда великолепно отшлифованную облицовку.

Сейчас это сооружение уже не сияет в лучах солнца, оно словно бы вырастает прямо из песка и является с ним одним целым. Чтобы представить себе размеры пирамиды Джосера, представьте себе три обычных 9-этажных здания, стоящих друг на друге — такой будет ширина основания. Длина — в четыре 9-этажки. В высоту пирамида возвышается на почти 60 метров. Это огромный исполин, который покоится на твердой известняковой скале. Внутри этого могучего сооружения построен целый лабиринт из широких и узких коридоров, общая длина которых занимает почти километр.



В том далеком 2650 году приказ на постройку этой пирамиды дал Имхотеп. Сначала он планировал создать простую одноуровневую гробницу, каких было в тот момент немало, но со временем его решение поменялось - он приказал возвести многоступенчатую пирамиду, чтобы душа Джосера могла по этим ступеням подняться с земли прямиком в небеса. На сегодня пирамида Джосера является самой древней египетской пирамидой, поэтому неудивительно, что к ней ежегодно приезжают миллионы туристов.

Столько лет она простояла на земле, в таких суровых условиях, и при этом до сих пор не только хорошо сохранилась, но и по-прежнему впечатляет своей формой и размерами. Самое загадочное в пирамиде Джосера то, что учёные так до сих пор и не нашли ни одного текста, вообще никаких документов, описывающих её конструкцию. При всем обилии артефактов, нет ни одного письменного свидетельства того, как именно этот комплекс был построен. Поэтому мы до сих пор не знаем, почему Имхотеп использовал не кирпичи и глину (что было бы значительно удобнее), а огромные массивные камни, которые и сегодня-то не так легко переносить и устанавливать. Эксперты полагают, что для строительства пирамиды, по-видимому, использовались специальные скаты — с их помощью, по крайней мере, можно было бы ставить камни на место, а потом уже, видимо, рабочие их закрепляли на месте.

Внутри пирамиды Имхотеп распорядился соорудить 11 погребальных палат — так, чтобы хватило всем членам семьи фараона. Интересно то, что когда археологи раскапывали внутренние покои пирамиды, они нашли жён фараона, его детей, а вот самой мумии Джосера там не было. Исчезли, также, почти все драгоценности и священные предметы с которыми он был похоронен. Нам остается только гадать, сколько людей побывало внутри этого сооружения до того, как это было зафиксировано письменно. Всё, что мы знаем наверняка, это то, что между 1798 и 1801 годами здесь побывали люди Наполеона. Они нашли эту пирамиду во время своей египетской кампании.

Если зайти в пирамиду, то посетителю откроется сначала тоннель с колоннами, а потом лабиринт из множества небольших помещений и тоннелей, которые постепенно уводят вглубь на 28 метров под землю. Согласно представлениям о миропорядке того времени, вход во все сооружения, включая и саму пирамиду, сделали с северной стороны. Конечно, ученым очень хотелось бы найти хоть какие-то документы относительно того, почему пирамида строилась так, а не иначе.

Зачем было обязательно брать огромные тяжелые камни, если другие пирамиды того времени вполне успешно сооружали из более мелких кирпичей. Почему структура коридоров именно такая, а не иная. Ученым остается только домысливать. Так, например, в энциклопедии древней истории египтолог Мирослав Вернер предположил следующее: «Использовался простой, но эффективный метод строительства. Каменная кладка была заложена не вертикально, а по наклонам к середине пирамиды, что повысило ее структурную устойчивость». Другими словами, Имхотеп, видимо, хотел, чтобы весь этот комплекс был не просто царской гробницей, а монументальным сооружением, который бы оставил след в истории. И, надо признать, что благодаря уникальным идеям и дальновидному подходу к строительству Имхотепу это действительно удалось. Даже сегодня архитектура всех египетских пирамид поражает как специалистов, так и обычных посетителей. Возможно, незнание всех их загадок к лучшему, по крайней мере, это добавляет им еще больше очарования и загадочности.