Март 4th, 2020

Знаменитого Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании

Издание BuzzFeed опубликовало материал, в котором говорится об изнасиловании Тимоти Хаттоном Серы Джонсон в 1983 год, которой на момент происшествия было 14 лет.

Джонсон заявила, что актёр был в Ванкувере на съёмках фильма «Ледяной человек». Тогда же 20-летний Хаттон пригласил девушку и её подруг к себе в отель, где вместе со своим другом изнасиловал её.

Хаттон уже успел отреагировать на заявление и называет всё выдумкой. Согласно его показаниям, в последние пару лет некая Сера Дэйл Джонсон шантажировала его и вымогала миллионы долларов, ссылаясь на события, которые никогда не случались. Он заявил, что никогда не встречался с девушкой и, тем более, не нападал на неё. Также Тимоти Хаттон уже дал показания под присягой в ФБР и подал заявление против Джонсон с обвинениями в вымогательстве.