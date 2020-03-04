Март 4th, 2020

Зеленский хочет видеть министром обороны пророссийского предателя Украины — эксдепутат

Генерал-лейтенант Андрей Таран, которого, по информации СМИ, могут назначить на должность министра обороны вместо Андрея Загороднюка подозревался в госизмене.

Об этом екснардеп Борислав Береза ​​рассказал в личном видеоблоге на YouTube.

По словам нардепа, Зеленский предложил «слугам» проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов.

«Начнем с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Общего центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе, из-за близких связей и контактов с русскими. И именно поэтому в 2015-м году его освободили от должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. в июле 2015 го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины, — рассказал Береза.

В заявлении было сказано: «Генерал Таран освобожден от должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)».

«Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был сломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных войск «, — отметил бывший депутат.

Береза ​​заметил, что Таран НЕ БУДЕТ проводить курс на сближение с НАТО.

«После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово укрепить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда только в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дикое раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам поступила информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто о то начнет саботировать реформы или срывать их реализацию «, — заявил депутат VIII созыва.

