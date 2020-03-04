Март 4th, 2020

Запасы воды на оккупированном Крыме уменьшились вдвое по сравнению с прошлым годом

В основных водохранилищах временно оккупированного Крыма на начало весны собралось меньше чем 100 млн кубометров воды.





Об этом сообщает так называемый «Гидрометцентр» оккупантов.



«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем на начало весны 2019 года», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что в начале марта на Крыме установилась теплая сухая погода: на этой неделе прогнозируется до плюс 22 градусов без осадков.



Ранее депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что вода на оккупированный Крым может поставляться только при условии освобождения полуострова от российской военщины.



Напомним, что пророссийский ватажок фракции «Слуга народа» Арахамия заявил в эфире «Прямого» допустимым компромиссом подачу воды на оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.



Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду на оккупированный Крым значит сдать России крымских татар.





Народный депутат Украины фракции «Европейская Солидарность» Ахтем Чийгоз убежден, что вопрос Крыма властью упоминается недостаточно.