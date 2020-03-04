Март 4th, 2020

Врачи составили список продуктов, которые можно есть перед сном

Врачи составили список продуктов, которые можно есть перед сном, при этом вы не поправитесь и не будет проблем с пищеварением. А вот после того как вы плотно покушаетет ан ночь исследователи из института здоровья в Дрездене рекомендуют выпить немного куркумы с медом, растворенной в теплой воде. Вы и хорошо выспитесь, и из вашего организма к утру выйдет лишняя желчь. Впрочем — на перекусы на ночь это мало влияет. В большей степени на ночь конечно же хочется есть, чтобы погасить дневной стресс.

По словам диетологов, ночной перекус может состоять из салата с авокадо и яйцом, богатого белком, или салата с лососем и овощами, с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того? для позднего ужина отлично подходят хумус с сырыми овощами, сладкий картофель. Допустимы даже некоторые сладости. Например, банановое пюре с семечками тыквы или вишневый тарт с семенами чиа. Также можно съесть немного фисташек или киви.

Неплохо выпить и немного мелиссы, но толко свежей и не более двух-трех листочков на чашку воды. Специалисты отмечают, что перечисленные продукты улучшают сон благодаря веществам триптофану и мелатонину, которые в них содержатся.