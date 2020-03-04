В Южной Корее коронавирусом заражены 5,3 тысячи человек, в Японии — тысяча

В Южной Корее за сутки зарегистрировано 516 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 5328 человек, скончались к настоящему моменту 32 человека, сообщает Минздрав страны.

Уровень эпидемиологической угрозы в стране поднят до высшего уровня, начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях перенесено на 23 марта.

В Японии число заразившихся достигло 1000 человек, скончались 12 из них, передает агентство Kyodo. При этом 706 заболевших — пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss. Состояние 59 пациентов оценивается как тяжелое — проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации.