 
 
Март 4th, 2020

В России намечается дефицит воды

Из-за аномально теплой зимы Россия может столкнуться с проблемой наполняемости водохранилищ, обеспечивающих питьевой водой крупнейшие агломерации, включая Московскую. С таким предупреждением выступили в ситуационном центре Росгидромета. 

«Определенные вопросы в связи с такой теплой зимой возникают. Может, конечно, быть определенный дефицит наполняемости водохранилищ, речь о Верхневолжском каскаде, бассейнах Оки, водохранилищах вокруг Московского региона», — заявил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, проблемы также были с водохранилищами в Крыму, но на полуострове прошли дожди. В конце первой мартовской декады ожидается выход очередного циклона с Балкан.

Category: Новости, Россия ﻿
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