Март 4th, 2020

В Мозамбике появится первый в мире курорт, напечатанный на 3D-принтере из песка



Устойчивое развитие и сохранение местной окружающей среды может стать следующим важным этапом в сфере роскошных путешествий. В Кисава (Kisawa), новом курорте на острове Бенгуэрра (Benguerra) у побережья Мозамбика, делают ставку на то, что посетители будут платить за отдых на высококлассных курортах, для строительства которых используется технология 3D-печати с учетом особенностей местной окружающей среды.



На курорте, который откроется летом 2020 года, есть все удобства, которые только можно себе представить: внимательный персонал, частные повара, еда и напитки, оздоровительный и СПА-центр, такие виды деятельности, как дайвинг и морское сафари, а также электромобили и электронные велосипеды для поездок по всему курорту площадью 3 кв. км. На курорте будет 12 частных бунгало с одной, двумя или тремя спальнями, каждое на участке с собственным пляжем. Ночь в бунгало с одной спальней обойдется в сумму от 5000 евро.



В пресс-релизе курорта подчеркивается, что не все будет напечатано в 3D, но технология, позволяющая использовать песок и соленую воду в качестве строительного материала, является инновационной. Заглянем внутрь.



Курорт расположен на острове Бенгуэрра, втором по величине острове архипелага Базаруто (Bazaruto), который откололся от африканского материка тысячи лет назад

Курорт Кисава был основан Ниной Флор (Nina Flohr), бывшим исполнительным директором частной чартерной компании VistaJet

VistaJet основал в 2013 году отец Флоры, и компания была ориентирована на богатых людей по всему миру. Цена часового полета оставляет 15 000 долларов

У каждого бунгало в Кисава есть свой участок площадью 4000 кв. м с пляжем, бассейном, открытой кухней и многим другим

Согласно Instagram Флоры, на территории курорта есть ферма, где выращивают продукты, которые будут подавать гостям

Строительные материалы для курорта изготавливаются из морской воды и песка острова, из которых делается строительный раствор Раствор используется в качестве основного материала для технологии 3D-печати для создания строительных элементов, включая полы, черепицу и каменную кладку

Материалы для интерьеров 12 бунгало курорта и их фасадов будут напечатаны в 3D, наряду с коралловыми рифами и морскими обитателями В строениях также будут ткацкие, плотницкие и текстильные изделия жителей острова Бенгуэрра В Кисава говорят, что курорт обеспечит дополнительно 1000 местных рабочих мест и при этом «сохранит окружающую среду и местную культуру» На острове Бенгуэрра обитают многие представители дикой природы, включая фламинго, дельфинов и черепах. На курорте Кисава есть дайвинг-центр, где гости могут заняться морским сафари





Фото: The Boundary