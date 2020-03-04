Март 4th, 2020

В Грузии врачи рекомендовали «уникальное» средство профилактики коронавируса

В Грузии врачи рекомендовали «уникальное» профилактики коронавируса — с помощью знаменитого алкогольного напитка — чачи. Но только как наружное, а не во внутрь.

Главный эпидемиолог Грузии рекомендовал гражданам страны как можно меньше брать в руки деньги, а также развеял один из мифов о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19: пить чачу, говорит он, «не помогает». Глава Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендовал разбавлять алкогольный напиток водой и использовать раствор как антисептик, пишет Грузия-Online.

В качестве основного антисептика нужно использовать обычное мыло, подчеркнул Гамкрелидзе: тщательно мыть руки.

СПРАВКА. Чача – грузинский крепкий (55-60% об.) спиртной напиток, бренди из отжимки винограда после брожения и перегонки (обычно две перегонки). Употребляется в чистом виде.

Эпидемиолог говорит, что один из источников распространения инфекции – наличные деньги. Он призвал банки и население максимально попытаться перейти на безналичный расчет, а после соприкосновения с наличными максимально обработать руки.