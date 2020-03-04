Март 4th, 2020

Ученые разгадали шифр, которому 2 000 лет



Разгадать шифр на древнем камне безуспешно пытались 230 лет. Ученые опустили руки и только конкурс на расшифровку символов помог открыть смысл надписи.



Над вопросом шифра работали эксперты из французского региона Бретань. Это послание, оставленное на скале у берега, известно историкам давно.



20 строк занимают всю поверхность камня высотой в полтора метра. Он появляется только при отливе



Власти объявили конкурс на расшифровку кода и профессор лингвистики Роже Фалиго сумел прислать правильный ответ.



Оказалось, что надпись и вовсе не кодирована, она просто сделана на помеси бретонского и валлийского языков.



Тут ушла моя лодка одна, остались только весла — гласила надпись



Можно предположить, что незадачливый рыбак упустил свою лодку и ее унесло течением. Остается не очень понятно, зачем рыбак потратил столько сил, выбивая на камне большую надпись.



Фото: dailymail