 
 
Март 4th, 2020

Ученые разгадали шифр, которому 2 000 лет


Разгадать шифр на древнем камне безуспешно пытались 230 лет. Ученые опустили руки и только конкурс на расшифровку символов помог открыть смысл надписи.

Над вопросом шифра работали эксперты из французского региона Бретань. Это послание, оставленное на скале у берега, известно историкам давно.

20 строк занимают всю поверхность камня высотой в полтора метра. Он появляется только при отливе

Власти объявили конкурс на расшифровку кода и профессор лингвистики Роже Фалиго сумел прислать правильный ответ.

Оказалось, что надпись и вовсе не кодирована, она просто сделана на помеси бретонского и валлийского языков.

Тут ушла моя лодка одна, остались только весла — гласила надпись

Можно предположить, что незадачливый рыбак упустил свою лодку и ее унесло течением. Остается не очень понятно, зачем рыбак потратил столько сил, выбивая на камне большую надпись.

Фото: dailymail

Category: Наука, Новости ﻿
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