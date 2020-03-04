Март 4th, 2020

Ученые открыли мгновенный способ борьбы с раком





Ученые в рамках исследования обнаружили способ, помогающий мгновенно уничтожить рак. Работа проводилась специалистами Медицинской школы Перельмана, работающей при Пенсильванском университете.

Согласно классическому подходу борьбы с раком, пациентам предлагается лучевая терапия. При ней воздействие на больного оказывается посредством фотонного излучения. Однако новые исследования доказывают, что аналогом может стать протонное излучение.



Эффективность при данной “флэш-терапии” не ниже, однако организм в процессе получает заметно меньше ущерба. Выводы делались на основе изучения данных о более чем 1,4 тысячи человек, страдающих от онкологии. Отмечается, что общая и безрецидивная выживаемость в двух группах, задействованных в эксперименте, не отличалась статистически.



Это подтверждает, что даже при сниженной токсичности протонная терапия не подразумевает меньшей эффективности лечения. Это позволяет рассматривать ее как метод обеспечения усиленной терапии, подразумевающий повышенные дозы излучения.