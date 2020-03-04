Март 4th, 2020

Тайна перевала Дятлова — эксперты считают, что туристы ждали своих убийц

Тайна перевала Дятлова обрастает новыми подробностями. Эксперты, анализирующие события и их расследование, считают, что туристы ждали своих убийц. И для туристов стало полной неожиданностью, что их будут убивать неизвестные. Поэтому было такое паническое бегство без одежды в темноту и странные травмы тел туристов, передает НТВ.

Как раньше рассказывал судмедэксперт, доцент кафедры судебной медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Эдуард Туманов, из затылочной области Георгия Кривонищенко, например, было зафиксировано разлитое кровоизлияние в мягкие ткани головы. Это говорит о сильном ударе по затылку. Ткани головного мозга были сильно трансформированы уже после смерти. Поэтому эксперты, обследовавшие Георгия, не сразу обнаружили это. Эдуард Туманов, в свою очередь, заметил: если такое обширное кровоизлияние, которое пропитывает насквозь все мягкие ткани, имело место, то можно допустить и кровоизлияние самого вещества головного мозга.

«У Рустема Слободина зафиксирован линейный перелом свода черепа, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку и сразу же в момент травмы он потерял сознание, — продолжает судмедэксперт. — Но маленький нюанс — это был удар твердым тупым предметом с плоской травмирующей поверхностью. Рустем же лежал на снегу, а ближайший камень — на глубине полутора метров под снегом. Можно допустить, что он получил эту травму при падении на склоне — оступился и ударился. Но он тогда и остался бы там же — на склоне. А ведь его тело найдено на довольно значительном удалении от склона. Он не мог пройти с подобной травмой такое расстояние. К тому же, предмет, которым его ударили, побывал у кого-то в руках».

Николай Тибо-Бриньоль получил вдавленный многооскольчатый перелом костей свода и основания черепа. Причиной стал удар твердым тупым предметом с ограниченной (выступающей) травмирующей поверхностью. Поражает отсутствие у всех студентов травм ног. «Кто был на перевале, подтвердит: склон там достаточно крутой, а снега нет — он выдувается сильным ветром, который дует там постоянно, — поясняет судмедэксперт. — Множественные выступы скальной породы с довольно острыми гранями. А ночью, в носках и тем более босиком там очень сложно не получить травм. Но ни у кого ни ушибов, ни рваных ран нет. Все носки целые — как так?».

Причем, если у Слободина это был удар тупым твердым предметом по голове с плоской травмирующей поверхностью, то у Тибо-Бриньоля — с выпуклой поверхностью, и ни одного такого предмета поблизости не было обнаружено.

Людмилу Дубинину вообще так изуродовали, что нанесли ей в общей сложности 18 переломов: у нее были сломаны ребра со второго по седьмое. И одно из них проткнуло сердце. Эксперт описывает кровянистую жидкость в плевральной полости. Это говорит о том, что была повреждена еще и пристеночная плевра. А также у нее отсутствовали (!) глаза и язык.