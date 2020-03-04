 
 
Март 4th, 2020

Старт проката 25-го фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за вспышки коронавируса

MGM и Universal решили отложить выход 25-го фильма «бондианы» в прокат из-за вспышки заболевания — картину должна были выпустить в начале апреля, но перенесли на 25 ноября.

За несколько дней до этого редакторы одного из крупнейших фанатских сайтов о Джеймсе Бонде, MI6 Headquarters, опубликовали открытое письмо к киностудиям с просьбой отложить выход фильма как минимум до лета 2020-го. Поклонники франшизы отмечали, что в условиях эпидемии может быть опасным проводить и мировую премьеру, которая должна была пройти в Лондоне 31 марта.

Отложите релиз «Не время умирать» до лета, когда, как полагают эксперты, пик эпидемии уже будет пройден и всё будет под контролем.

Это всего лишь фильм. Здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей куда важнее. Мы все ждали этого фильма 4 года. Ещё несколько месяцев никак не повлияют на его качества, а может быть, даже помогут кассовым сборам последнего выхода Дэниела Крэйга в образе.

из открытого письма редакции MI6 Headquarters

Ранее студии лишь отменили пресс-туры в поддержку «Не время умирать», а также отложили релиз в Гонконге на 30 апреля. Однако в итоге компании приняли решение перенести начало проката по всему миру. По данным The Hollywood Reporter, на этом настояли постоянные продюсеры «бондианы» — Барбара Брокколи и Майкл Уилсон.

25-й фильм о Джеймсе Бонде — первый крупный голливудский релиз, на который повлиял Covid-19. Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса в Италии приостановили производство седьмой части «Миссия невыполнима», однако дату выхода картины в прокат на данный момент не переносили.

Вирус Covid-19 начал распространяться в Китае в конце 2019 года. По данным на 4 марта, по всему миру подтверждено 94,1 тысячи случаев заболевания. Погибло от вируса более трёх тысяч человек.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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