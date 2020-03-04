США объявили новую распродажу стратегической нефти

Нефтяным компаниям и НПЗ будет предложено 12 млн баррелей сырой нефти с поставкой в апреле и мае. Сырье поступит из трех стратегических хранилищ — Bryan Mound и Big Hill в Техасе и West Hackberry в Луизиане.
Заявки на покупку будут приниматься до 20 марта. Аукцион станет первым в этом году в рамках программы распродажи стратегического резерва, которую в 2015 году приняла администрация Барака Обамы.
. В 2017 году из резерва было изъято 31,3 млн баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В 2018 продажи составили 14,6 млн барреле, в прошлом году — 14,2 млн.
В бюджет на 2020 год Белый дом заложил продажу еще 15 млн баррелей стратегической нефти и 1 млн баррелей — нефтепродуктов. Всего же к 2027 году администрация Трампа планирует избавиться от половины накопленной в резервах нефти, реализовав на рынке 270 млн баррелей.
Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году — после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.
Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.
Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.
Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.
Leave a Reply