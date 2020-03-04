США объявили новую распродажу стратегической нефти

Минэнерго США готовится провести очередную распродажу нефти из стратегического топливного резерва, где на начало марта хранилось 635 миллионов баррелей сырья.Как сообщает ведомство, аукцион по продаже «черного золота» из госхранилищ запланирован на 10 марта.

Нефтяным компаниям и НПЗ будет предложено 12 млн баррелей сырой нефти с поставкой в апреле и мае. Сырье поступит из трех стратегических хранилищ — Bryan Mound и Big Hill в Техасе и West Hackberry в Луизиане.

Заявки на покупку будут приниматься до 20 марта. Аукцион станет первым в этом году в рамках программы распродажи стратегического резерва, которую в 2015 году приняла администрация Барака Обамы.

Она требует выручить как минимум 2 млрд долларов от в 2017-20 гг, чтобы профинансировать модернизацию госрезрвуаров, где стратегическая нефть хранится с середины 1970х

. В 2017 году из резерва было изъято 31,3 млн баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В 2018 продажи составили 14,6 млн барреле, в прошлом году — 14,2 млн.

В бюджет на 2020 год Белый дом заложил продажу еще 15 млн баррелей стратегической нефти и 1 млн баррелей — нефтепродуктов. Всего же к 2027 году администрация Трампа планирует избавиться от половины накопленной в резервах нефти, реализовав на рынке 270 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году — после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.